Ten Square Games może wejść na GPW w ciągu kilku miesięcy





Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Ten Square Games podtrzymuje plany debiutu na głównym rynku GPW i spodziewa się, że może mieć to miejsce w najbliższych miesiącach. Koszty produkcji gry "Fishing Clash" zwróciły się w pierwszych miesiącach od globalnej premiery, a gra generuje obecnie przychody istotnie przekraczające 2 mln zł miesięcznie, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Popowicz.



"'Fishing Clash' to dla nas kluczowy projekt, jesteśmy bardzo zadowoleni z jego wyników, które nawet przekraczają nasze początkowe założenia. To bez wątpienia duży sukces, a gra będzie dalej rozwijana i wspierana. Może więc mieć długi czas życia, a jej popularność może jeszcze rosnąć" - powiedział ISBnews Popowicz.



Zaznaczył, że wydatki marketingowe związane z tym tytułem są obecnie na poziomie ok. 20% jego przychodów, a świetne wyniki to m.in. efekt wsparcia ze strony Apple i Google.



Szef i współzałożyciel Ten Square Games dodał, że wyniki osiągnięte przez "Fishing Clash" są wielokrotnie wyższe niż osiągane przez "Let's Fish" (Na Ryby) w analogicznym okresie po premierze oraz istotnie wyższe od średnich wyników generowanych w całym cyklu życia. "Let's Fish" było do tej pory największym sukcesem komercyjnym spółki, a także najbardziej popularną grą o tematyce wędkarskiej na świecie.



Zarówno "Let's Fish", jak i "Fishing Clash" to gry z gatunku free-to-play (F2P). Pierwsza z nich była początkowo dedykowana przeglądarkom internetowym, natomiast nowa produkcja została od podstaw stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych.



"Gry F2P na urządzenia mobilne to obecnie najbardziej dynamicznie rosnący i notujący największe przychody obszar branży gier. My stawiamy głównie na produkcje z obszaru hobby, czyli np. związane z wędkarstwem, czy łowiectwem. To bardzo ciekawy obszar tematyczny, w którym jesteśmy naprawdę mocni" - zaznaczył Popowicz.



Prezes potwierdził też, że spółka ma zamiar w najbliższym czasie zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Według niego, będzie to możliwe w ciągu najbliższych miesięcy.



Ten Square Games S.A. to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych i przeglądarkowych. Studio zostało założone w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa, w ramach którego rozwinęli jedną z pierwszych w Polsce platform gier F2P.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews)