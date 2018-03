PHN rozważa emisje obligacji w tym roku, pierwszą na ok. 200 mln zł w II kw.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) może przeprowadzić jedną lub dwie emisje obligacji w tym roku, z czego pierwszą prawdopodobnie o wartości ok. 200 mln zł w II kwartale, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Staroń. Z kolei prezes Maciej Jankiewicz zapowiedział, że spółka nie zamierza w tym roku "zmieniać polityki" w zakresie dywidendy, która zakłada przeznaczenie na nią ok. 40% skonsolidowanego zysku netto.

"Nadal są plany [emisji obligacji]. Jesteśmy na etapie wyboru konsorcjum banków. Czas uplasowania zostanie dopasowany do potrzeb programu inwestycyjnego" - powiedział Staroń podczas konferencji prasowej.

W rozmowie z dziennikarzami Staroń wyjaśnił, że w grę wchodzi emisja o wartości ok. 200 mln zł w II kw. br., uzależniona od tempa pozyskiwania pozwoleń na budowę w kolejnych inwestycjach spółki. Według niego, możliwa jest w tym roku jeszcze jedna emisja obligacji, o do tej pory nie zdefiniowanej wartości, w III lub IV kwartale. Przeprowadzenie jej spółka uzależnia od uzyskania pozwolenia na realizację swojego flagowego projektu - PHN Tower przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie.

"Widzimy duże zainteresowanie, nie widzimy problemu z uplasowaniem. Chcemy wyjść na rynek długu by zdywersyfikować źródła zewnętrznego finansowania" - dodał Staroń.

Prezes Maciej Jankiewicz pytany o dywidendę za ub.r. powiedział: "Tak jak mamy zapisane w strategii, będziemy się starać oddawać 40% zysku netto każdego roku. Oczywiście decyzja zarządu dopiero przed nami. Natomiast wyniki finansowe są lepsze za ubiegły rok, nie widzimy powodu by zmieniać politykę".

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ok. 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)