PHN chce rozpędzać się na rynku mieszkaniowym, efekty będą w 2019 r.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) chce "rozpędzić się" w obszarze mieszkaniowej działalności deweloperskiej i spodziewa się, że efekty będą widoczne w wynikach w 2019 r., kiedy rozpocznie przekazywanie lokali, poinformował prezes Maciej Jankiewicz

"Przed zmianą strategii PHN w ogóle nie był zaangażowany na tym rynku. My uważamy, że koniunktura jest wyjątkowa. Oprócz Lewandowa ruszymy na pewno [w 2018 r.] z II etapem Vis a Vis Wola, więc tych inwestycji będzie więcej. Procedujemy też projektowanie Wrocławia i Łodzi. Intensywnie się przygotowujemy do tych projektów i one ruszą" - powiedział Jankiewicz podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że w II etapie inwestycji na Woli w Warszawie zaoferowanych zostanie ok. 250 mieszkań. Do tej pory spółka sprzedała tam prawie 100 mieszkań z 213 w I etapie.

Natomiast w prezentacji spółka podała, że w I etapie inwestycji mieszkaniowej Lewandów w Warszawie przewidziano 9 716 m2 powierzchni, w inwestycji mieszkaniowej Retkinia w Łodzi 16 078 m2, a w inwestycji Zielony Miłostów we Wrocławiu 17 954 tys. m2.

Członek zarządu Piotr Staroń przypomniał, że w 2023 r. PHN zamierza plasować na rynku ok. 1000 mieszkań.

"Chcemy wprowadzić PHN w cykl klasycznego dewelopera, gdzie jedne mieszkania są w sprzedaży, inne się budują, a inne projektują. Niestety my startujemy od zera i musimy rozpędzić firmę w tym kierunku" - powiedział też Jankiewicz.

"Koszty będziemy rozpoznawać w tym roku i przyszłym, natomiast przychody dopiero w momencie oddania do użytkowania mieszkań. Rok 2019 to będzie okres żniw" - podsumował prezes.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ok. 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)