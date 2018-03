Podkomisja ds. projektów frankowych spotkała się w czwartek po raz pierwszy pod przewodnictwem Tadeusza Cymańskiego.

Podkomisja zajmuje się formalnie czterema projektami dotyczącymi walutowych kredytów mieszkaniowych - projektami klubów PO, Kukiz'15 i dwoma prezydenckimi - o zwrocie spreadów i projektu o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Szef podkomisji Tadeusz Cymański przypomniał, że tylko do tego ostatniego projektu jest opinia rządu i to pozytywna, więc nim podkomisja powinna zająć się w pierwszej kolejności.

O zajęcie się tym projektem apelował w imieniu prezydenta minister Paweł Mucha, pozytywnie o nim wypowiedzieli się też przedstawiciele KNF i NBP. Mucha zaznaczył też, że prezydent nie wycofuje projektu spreadowego.

Krystyna Skowrońska (PO) i Andrzej Maciejewski (Kukiz'15) zwracali się do rządu, by wydał opinie także do ich projektów. Wiceminister finansów Piotr Nowak odpowiadał, że rząd nie ma obowiązku wydawania opinii wobec wszystkich projektów.

Podczas obrad podkomisji doszło też do gwałtownej polemiki między prezesem ZBP Krzysztofem Pietraszkiewiczem a przedstawicielami Stowarzyszenia "Stóp Bankowemu Bezprawiu".

"Mam kolorowy zawrót głowy" - komentował Cymański, dodając, że "emocje są duże". (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz