W styczniu tego roku do konsultacji z mieszkańcami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła osiem wariantów przebiegu tej trasy.

„Po spotkaniu mieszkańcy mogli wypełnić ankiety. Złożone ankiety zostały przeanalizowane i projektant przygotował jeszcze dodatkowe dwa warianty przebiegu trasy, w taki sposób, aby zminimalizować ingerencję w istniejącą zabudowę” - powiedziała w czwartek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Warianty te zostaną przedstawione mieszkańcom na ponownym spotkaniu w poniedziałek w Miechowie.

Tzw. odcinek poradowski w powiecie miechowskim liczy ponad 5 km od węzła Miechów do węzła Szczepanowice (bez węzła). Wchodzi on w skład jednego z trzech odcinków inwestycyjnych, na jakie została podzielona budowa drogi S7 na północ od Krakowa.

Protesty mieszkańców wsi Poradów dotyczące fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej. Skutkowało to opracowaniem przez projektantów kolejnych wariantów przebiegu tej trasy, które poddawane są konsultacjom z mieszkańcami.

Według zapowiedzi GDDKiA z zaprezentowanych wariantów trzeba będzie wybrać dwa, które zostaną złożone we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tej części drogi ekspresowej S7.

Aby nie opóźniać inwestycji, po wyroku sądu uchylającym decyzję środowiskową odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice) o długości ok. 23,3 km został dodatkowo podzielony na dwie części inwestycyjne. Fragment od granicy województwa do węzła Miechów - zgodnie z podpisaną umową - do końca sierpnia tego roku ma mieć wykonany projekt budowlany i uzyskaną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dla części drugiej tzw. poradowskiej planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej.

Prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Na początku stycznia tego roku została podpisana umowa z wykonawcą budowy odcinka od węzła Szczepanowice do węzła Widoma. Wykona go firma Mota-Engil Central Europe kosztem ponad 508 mln zł. Prace powinny zostać ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy.

W przypadku odcinka trzeciego od Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) do węzła Widoma (bez węzła) na początku marca został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę, w którym wybrano włoską firmę Salini Impregilo. Za zaprojektowanie i wybudowanie ok. 18-km odcinka zaproponowała ona ponad 1,072 mld zł. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk deklarował w tym roku, że cała droga ekspresowa S7 wiodąca od Trójmiasta, przez Warszawę, Kraków do Rabki będzie gotowa w 2022 r.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Sonia Sobczyk