"Kwota 234 491 646,18 zł, oraz 34 miesiące na realizację i 10 lat gwarancji to najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła 'Kamień' do węzła 'Sokołów Małopolski Północ' o długości ok. 7,9 km. Złożyło ją konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji" – czytamy w komunikacie.

Odcinek S19 od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem), będący częścią trasy Via Carpatia, realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane, podano także.

Odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ, jest częścią dużego przetargu obejmującego swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem). Został on podzielony na trzy zadania realizacyjne:

- Zadanie A - Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km)

- Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)

- Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)

"Dzisiaj dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Zadanie C. Oferty na kolejne dwa odcinki wybrane zostaną w najbliższym czasie" – czytamy dalej.

Na Podkarpaciu kierowcy korzystają z 30 km drogi ekspresowej S19, od Sokołowa Małopolskiego do węzła Rzeszów Południe. Na południe od Rzeszowa, tj. od węzła Rzeszów Południe do Barwinka (granica państwa) (dł. 85,1 km) trwają prace przygotowawcze polegające na opracowaniu koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Odcinek od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Sokołowa Małopolskiego o dł. 54,2 km jest na etapie przetargu (wyłonienia wykonawcy) i został podzielony na 6 zadań realizacyjnych, które prowadzone będą w systemie "projektuj-buduj". Zgodnie z rządowym PBDK prace zakończa się tu w 2021 roku.

>>> Polecamy: Autostrady w Polsce najdroższe w Europie? Sprawdzamy!