Gobarto położy nacisk na rozwój przetwórstwa i zintegrowanie ZM Silesia w br.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Gobarto chce w tym roku położyć szczególny nacisk na rozwój przetwórstwa oraz lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm.

"To, na co szczególnie kładziemy nacisk w 2018 to jest rozwój przetwórstwa i lepsze zintegrowanie Silesia z Gobarto" - powiedział Formela podczas konferencji prasowej.

31 października 2017 r. Gobarto podpisało ze spółką Cedrob - swoim akcjonariuszem większościowym - warunkową umowę dotyczącą nabycia 100% akcji ZM Silesia, produkujących i sprzedających przetwory z mięsa czerwonego i drobiowego. Tego samego dnia spółka zawarła również umowę dotyczącą kupna należących do Cedrobu zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów firmowych.

"Jeśli chodzi o perspektywy na kolejne lata w poszczególnych segmentach, w przypadku segmentu rolnego nie będziemy zwiększać powierzchni - chyba, że będą ciekawe spółki rolne do przejęcia, ale specjalnie nie liczymy, aby areał poprawił się znacząco w 2018 r." - dodał prezes.

Wskazał, że jeśli chodzi segment trzody, to Gobarto chce rozbudowywać fermy - to może być jeden z elementów rozwoju w latach 2018-2019.

"Jeśli chodzi o segment mięso i wędliny, to tutaj mamy dwa obszary - tj. rozwój zakładu produkcyjnego w Gronkowie, a z drugiej strony - rozwijamy obszar dystrybucji: przyglądamy się rynkowi i jeśli się pojawią ciekawe projekty do konsolidacji z Gobarto, to będziemy ten udział nasz w rynku powiększać" - powiedział także Formela.

Spółka podkreśliła, że w wyniku załamania się eksportu unijnej wieprzowiny do Chin, będących głównym jej odbiorcą, od połowy 2017 roku średnie ceny trzody chlewnej w UE, w tym również w Polsce, wykazywały tendencję spadkową. Mimo wystąpienia tego zjawiska, eksport polskich produktów wieprzowych w 2017 r. odnotował wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. Według danych KOWR w 2017 r. wywieziono z kraju 479 tys. mięsa wieprzowego, co stanowi wzrost r/r o 10% Jego łączna wartość zwiększyła się r/r o 21% do 966 mln euro. Utrzymujący się od dłuższego czasu wzrost pogłowia świń nie przełożył się na wzrost krajowej produkcji żywca wieprzowego, co mogło być związane z występowaniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W takich warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w 2017 roku 26,5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto przy przychodach wyższych niż rok wcześniej o 21,6% i wynoszących 1,77 mld zł. Przychody z eksportu wyniosły 261,4 mln zł, czyli o 44,7% więcej r/r, co dało 14,78% udziału w przychodach ogółem. Zysk operacyjny Grupy osiągnął wartość 39,9 mln zł, natomiast zysk EBITDA wyniósł 70,05 mln – o 9,7% więcej r/r.

"Segmentem, który miał największy wpływ na poprawę wyników Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 1,66 mld zł, a zysk operacyjny 36,3 mln zł. EBITDA Gobarto S.A. osiągnęła wartość 53,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)