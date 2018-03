ATC Cargo będzie odpowiedzialne za rozwój grupy WWL w krajach europejskich



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Worldwide Logistics Group (WWL), największy chiński prywatny operator logistyczny, podjął decyzję o rozwoju grupy na terenie Europy wspólnie z polską spółką ATC Cargo, poinformowali przedstawiciele firm.

"Polska została wybrana na centrum operacyjne naszej ekspansji w Europie przede wszystkim ze względu na naszego zaufanego partnera ATC Cargo, z którym od wielu lat owocnie współpracujemy na szlaku Chiny-Polska. Nie bez znaczenia jest także położenie geopolityczne Polski. Ten kraj ma potencjał, by stać się logistycznym sercem Europy, a my zamierzamy skorzystać z tych możliwości. Połączenie polskich i chińskich doświadczeń w zakresie transportu międzynarodowego to znaczący krok w realizacji idei 'jednego pasa i jednej drogi'. Środki pozyskane z debiutu giełdowego WWL na Shanghai Stock Exchange, pozwolą zdynamizować naszą działalność w Europie" - powiedział prezes WWL Jacky Lim, podczas konferencji prasowej.

Wg Lima wspólnie z ATC możliwe jest stworzenie na polskim rynku platformy, która będzie miała szansę rozszerzyć działalność na kraje Europy Wschodniej i Zachodniej. Z kolei prezes ATC Artur Jadeszko we współpracy widzi znaczne możliwości wzrostu skali działania.

"Na rynku chińskim pracujemy od wielu lat i potrzebowaliśmy partnera biznesowego. Kilka tygodni temu WWL podjął decyzję o zakupie pakietu akcji ATC Cargo. Od tego momentu rozpoczynamy pozycjonowanie się jako jedna grupa" - wskazał Jadeszko.

"Rośniemy od lat bardzo szybko. Ważnym wskaźnikiem, który o tym mówi są nasze wolumeny - w tym roku przekroczymy znacznie poziom 100 tys. obsłużonych TEU [równoważnik kontenera 20-stopowego]. Natomiast bycie w grupie WWL umożliwia osiągnięcie wolumenów zauważalnych w skali globalnej" - podkreślił Jadeszko.

W lutym 2018 r. WWL nabył 7,54% akcji polskiej spółki.

"W tej chwili nasz udział nie jest duży, ale niewykluczone, że on się w przyszłości powiększy" - powiedział także Lim.

Worldwide Logistics Group (WWL) to największy chiński prywatny operator logistyczny, z wolumenem ponad 600 tys. TEU obsłużonym w 2017 roku. Grupa posiada 45 oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego świata, m.in. w Australii, Tajwanie, Indiach, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Tajlandii, USA oraz Turcji. Zakres działalności WWL obejmuje m.in. międzynarodowy fracht morski, fracht lotniczy, transport kolejowy, logistykę kontraktową, w tym organizację transportu ładunków chemicznych, magazynowanie czy usługi e-commerce obejmujące swym zasięgiem 160 krajów.

ATC Cargo jest operatorem logistycznym obsługującym ładunki "door to door" transportem morskim, lotniczym, drogowym bądź z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych. Zajmuje się również obsługą celną, wykonywaniem wymaganych badań, uzyskiwaniem stosownych certyfikatów, magazynowaniem, obsługą portową (w Chinach ATC Cargo obecne jest w 16 portach) itp. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)