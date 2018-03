Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 2,93 proc., do 23.957,89 pkt.

S&P 500 stracił 2,52 proc. i wyniósł 2.643,69 pkt.

Nasdaq Comp. zniżkował o 2,43 proc., do 7.166,68 pkt.

W centrum uwagi inwestorów znajdowały się w czwartek informacje dotyczące nałożenia ceł na importowane z Chin produkty.

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie o nałożeniu przez Stany Zjednoczone karnych ceł o wartości 50-60 mld USD w odpowiedzi na kradzież amerykańskiej własności intelektualnej.

"Straciliśmy w dość krótkim okresie 60 tys. fabryk (...) i co najmniej 6 mln miejsc pracy (przez Chiny - PAP) (...) oceniam Chiny jako przyjaciela (...), pomagają nam dużo w sprawie Korei Północnej (...), ale mamy z nimi deficyt handlowy (...). Jakkolwiek to liczyć - największy deficyt z jednym krajem w historii świata (...). Mamy do czynienia z kradzieżą własności intelektualnej na masową skalę (przez Chiny - PAP) „ - powiedział Trump.

Trump dodał, że wartość dóbr objętych cłami wyniesie ok. 60 mld USD, podczas gdy wcześniej przedstawiciel Białego Domu informował o 50 mld USD.

Szczegóły dot. nowych barier zostaną przedstawione w ciągu 15 dni, a przez kolejne 30 dni przeprowadzone zostaną konsultacje publiczne w tej sprawie.

W reakcji na decyzję prezydenta Trumpa główne indeksy na Wall Street zniżkowały po ponad 2 proc. Indeks Dow Jones stracił ponad 700 punktów.

Podczas sesji spadkom przewodził sektor finansowy, na czele z bankami. Bank of America tracił ponad 3 proc., Citigroup, Wells Fargo i JPMorgan po 2 proc.

Mimo wyższych od oczekiwań wyników kwartalnych i podwyższenia prognozy na bieżący rok fiskalny niemal 7 proc. traciły walory Accenture.

Spadki kontynuowały akcje Facebooka. Inwestorów nie przekonały oświadczenia i wyrażenie skruchy przez CEO M. Zuckerberga po aferze z wyciekiem danych 50 mln użytkowników portalu społecznościowego. Od poniedziałku kurs FB stracił ponad 10 proc.

Obawy o wpływ wojny handlowej na globalną gospodarkę skłaniają inwestorów do szukania bezpiecznych przystani, co wzmacnia rynek długu. Rentowność 10-letnich Treasuries spada najmocniej od pół roku - o 8 pb do 2,81 proc. Dochodowości spadają na całej długości krzywej, której nachylenie ponownie zmierza ku najniższym poziomom w obecnym cyklu.

Chiny przygotowują odpowiedź na amerykańskie bariery i zastanawiają się nad złożeniem skargi do WTO - powiedział w czwartek Reutersowi Zhang Xiancheng, ambasador Chin przy WTO.

W piątek z kolei w życie wchodzą amerykańskie cła na stal (25 proc.) i aluminium (10 proc.). Unikną ich (na razie) Unia Europejska, Australia, Brazylia, Argentyna i Korea Południowa - potwierdził w czwartek Robert Lighthizer, główny przedstawiciel ds. handlu Białego Domu.

Do czasu zakończenia negocjacji NAFTA cła nie obowiązują także Kanady i Meksyku. (PAP)