"Chcemy zmobilizować partnerów, w tym Państwową Inspekcję Pracy i polskie organizacje pracodawców, by w obu krajach promować dobre standardy rekrutacji i zatrudnienia Ukraińców. To zwiększy atrakcyjność pracy w Polsce dla fachowców i specjalistów z Ukrainy" - powiedział cytowany w gazecie prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. Izba prowadzi projekt we współpracy z Ogólnoukraińskim Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia - czytamy w "Rzeczpospolitej".

