"Na rynkach panuje awersja do ryzyka. Najsilniej na wartości tracą światowe indeksy giełdowe, a kapitał kieruje się w stronę złota, jena japońskiego i obligacji bazowych. Złoty tymczasem radzi sobie nadspodziewanie dobrze, będąc w czwartek najlepiej radzącą sobie walutą regionu. Bariera 4,2150 nie pozwala jednak na większą aprecjację, stąd oczekujemy, że dziś polska waluta dołączy do globalnego trendu i będzie tracić na wartości, choć prawdopodobnie nieznacznie" - napisano w porannym raporcie Banku Millennium.

Eksperci z Banku Pekao, pomimo podwyższonej zmienności na rynkach, oczekują w piątek konsolidacji złotego wokół 4,22/EUR w oczekiwaniu na aktualizację ratingu Polski przez Moody’s.

Z kolei zdaniem analityków z Raiffeisen Polbanku spadek kursu eurozłotego nie powinien pogłębiać się w kierunku 4,20.

"Pogorszenie nastrojów na rynkach światowych może utrudnić dalsze znaczące spadki pary (EUR/PLN - PAP), dlatego nie spodziewamy się, by były one pogłębione w kierunku 4,20. Szansą na taki ruch byłby ewentualny korzystny komentarz po rewizji ratingu Polski przez Moody’s, jednak może się też okazać, że agencja wstrzyma się z rewizją, co utrzyma w centrum uwagi negatywne otoczenie rynkowe" - napisali w raporcie.

RENTOWNOŚCI MOGĄ UTRZYMAĆ SIĘ NA NISKICH POZIOMACH

"Na krajowym rynku stopy czwartek przyniósł gwałtowną korektę zmian zanotowanych w poprzednich dwóch dniach. Gołębi wydźwięk posiedzenia FOMC oraz słabe dane z Europy pchnęły rentowności polskich obligacji mocno w dół, w tym 10-latki o 12 pb do ok, 3.25 proc." - napisano w porannym raporcie BZ WBK.

Zdaniem ekonomistów z Banku Pekao, możliwa jest dłuższa stabilizacja rentowności krajowych SPW w okolicach obecnych poziomów.

"Solidny spadek rentowności POLGBs wyczerpuje przestrzeń do kontynuacji tendencji, choć istnieje miejsce na dłuższą stabilizację w okolicy aktualnie obserwowanych poziomów. Spodziewamy się teraz wahań rentowności 10-letniego benchmarku w przedziale 3,20-3,30 proc. w oczekiwaniu na kolejne sygnały ze strony głównych banków centralnych oraz przyszłotygodniową aukcję obligacji skarbowych" - napisali.

Moody's zaplanował rewizję ratingu Polski na piątek, 23 marca. Zdaniem ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes agencja nie zmieni ratingu Polski ani jego perspektywy.

piątek czwartek czwartek 9.40 16.00 9.30 EUR/PLN 4,22 4,2183 4,2257 USD/PLN 3,4204 3,4276 3,4172 CHF/PLN 3,6128 3,6125 3,6089 EUR/USD 1,2338 1,2307 1,2366 PS0420 1,51 1,51 1,53 PS0123 2,41 2,4 2,43 WS0428 3,24 3,24 3,3

(PAP Biznes)