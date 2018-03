Przypomniał, że umowy offsetowe to "wstęp do umowy kupna systemu Patriot". "Chcemy, żeby do końca tego miesiąca umowa została podpisana, jest to jak najbardziej możliwe" - zapewnił szef MON, który wcześniej zapowiadał podpisanie umowy do końca marca br. Zastrzegł, że wartość kontraktu zostanie podana po podpisaniu umowy o dostawie.

"Umowa offsetowa stanowi, że będzie w Polsce produkowany sprzęt, który będzie służył do obrony Polski; będą to elementy wyrzutni, pocisków, laboratorium, to jest o tyle istotne, że da nam możliwość rozwoju, prac związanych z rozwojem tego sprzętu, będą to także elementy służące transportowi uzbrojenia. To wszystko stanowi o wartości prawie miliarda złotych" - mówił minister w oświadczeniu dla mediów. Nie poinformował, czy wartość offsetu została ustalona z zastosowaniem mnożników.

MON podpisało w piątek w Warszawie umowy offsetowe z produkującą zestawy Patriot firma Raytheon i z korporacją Lockheed Martin, wytwórcą głównego pocisku tego systemu. Umowy wiążą się z pierwszym etapem dostaw systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot.

Umowa offsetowa z Raytheon Company zawiera 31 zobowiązań offsetowych na okres 10 lat. Zobowiązania dotyczą "pozyskania zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS (nowy system zarządzania polem walki-PAP), produkcji i serwisowania wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych", a także utworzenia certyfikowanego centrum administracji i zarządzania produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem oraz naprawami Systemu Wisła i innych programów obrony powietrznej. Umowa zakłada również pozyskanie zdolności do produkcji i serwisowania 30-mm armat Bushmaster. Wartość tej umowy offsetowej wynosi ponad 224 mln zł.

Umowa offsetowa z Lockheed Martin Global Inc. zawiera 15 zobowiązań offsetowych na 10 lat. Pozyskane w ramach umowy zdolności mają umożliwić produkcję i serwisowanie elementów wyrzutni przeznaczonych dla pocisków PAC-3 MSE, produkcji wybranych elementów pocisków PAC-3 MSE, budowę laboratorium dla badań pocisków rakietowych, a także zdolności związanych z utrzymaniem samolotów F-16. Wartość umowy offsetowej wynosi 724,7 mln zł.

Zgodnie z memorandum intencji podpisanym w lipcu ub. r. przez ministerstwa obrony Polski i USA dostawy systemu Patriot dla Polski zostaną podzielone na dwie fazy, również na dwa etapy rozłożono offset. W memorandum rząd USA zgodził się na sprzedaż Polsce baterii obrony powietrznej Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, jakiej mają używać wojska lądowe Stanów Zjednoczonych.

Strona amerykańska zgodziła się na włączenie w polski system pocisku SkyCeptor - opracowywanego w kooperacji izraelsko-amerykańskiej i mającego być tańszym uzupełnieniem dla pocisków GEM-T oraz PAC-3 i PAC-3 MSE.

W pierwszej fazie wojska lądowe USA mają przedstawić Polsce ofertę dotyczącej czterech jednostek ogniowych (tj. dwóch baterii z 12 wyrzutniami) uzbrojonych w pociski PAC-3 MSE i wyposażonych w nowy sieciocentryczny system zarządzania polem walki IBCS. Zestawy mają być wyposażone w obecnie dostępny sektorowy radar. Rozpoczęcie dostaw w tej fazie miałoby nastąpić w roku 2022, a osiągnięcie zdolności operacyjnej przewidziano na rok 2023.

W kolejnej fazie USA mają kontynuować integrację pocisków SkyCeptor, nowego radaru o polu obserwacji 360 stopni i polskich sensorów. Zaznaczono, że wdrożenie nowego systemu będzie zależało m.in. od uzyskania zgód władz wyższego szczebla na przekazanie technologii. Oferta w tej fazie ma zostać przedstawiona pod koniec roku 2018.

W memorandum zaznaczono, że nie jest ono prawnie wiążące.

We wrześniu ub.r. firma Raytheon zapewniła, że jest gotowa do największego transferu technologii, na jaki pozwoli amerykańskie prawo. Transfer miałby objąć np. systemy łączności, podwozia i zarządzanie projektem, w Polsce mają też być produkowane opancerzone kontenery stanowisk dowodzenia. Amerykanie zastrzegali, że nie będą mogli przekazać algorytmów, kodów źródłowych ani technologii głowicy naprowadzającej i wieloimpulsowych silników rakietowych zwiększających prędkość pocisku tuż przed uderzeniem w cel.

Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. System ma być mobilny i umożliwić obronę wybranych obszarów - ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą. Wisła - system średniego zasięgu zdolny zwalczać rakiety balistyczne - to jedna z części planowanego systemu obrony powietrznej kraju

O wyborze zestawów Patriot do rozmów między rządami Polski i USA koalicja PO-PSL zdecydowała w kwietniu 2015 r., poinformował o nim prezydent Bronisław Komorowski.

W listopadzie ub. r. Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Polsce uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków składających się na system Patriot za maksymalnie 10,5 mld dol. (ok. 37 mld zł) w ramach pierwszej z dwóch zakładanych faz dostaw. Poprzedni szef MON Antoni Macierewicz zapowiadał, że na całą transakcję strona polska wyda maksymalnie 30 mld zł. Przedstawiciele MON podkreślali, że zgoda władz USA dotyczy maksymalnej ceny za wszystkie proponowane Polsce elementy; zapewniali, że wartość umowy będzie niższa.

