Jak podało w piątek MON, wiceminister obrony Sebastian Chwałek podpisał umowy offsetowe "związane z dostawą przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła – etap I". Resort przypomniał, że podpisanie tych umów offsetowych jest warunkiem zawarcia umowy na dostawę systemu zestawów Patriot w pierwszej z dwóch planowanych faz.

"Umowa offsetowa stanowi o tym, że będzie w Polsce produkowany sprzęt, który będzie służył do obrony Polski, a więc będą to elementy wyrzutni, elementy pocisków, będzie także laboratorium. To jest o tyle istotne, że da nam możliwość również rozwoju, pracy związanej z rozwojem tego sprzętu" - powiedział Błaszczak. Dodał, że umowy obejmą także "elementy służące transportowi uzbrojenia".

Podkreślił też, że wartość umów wynosi blisko 1 mld złotych.

Błaszczak przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, umowa na dostawę zestawów Patriot zostanie podpisana jeszcze w marcu. "Jest to jak najbardziej możliwe. O szczegółach tej umowy będę mówił wtedy, kiedy zostanie zawarta" - zastrzegł.

>>> Czytaj też: Jeszcze jeden krok do Patriotów. Podpisano umowy offsetowe za zestawy obrony powietrznej