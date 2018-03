"Dziś spotkałem się z sędziami i prawnikami z Polski, aby wysłuchać ich opinii w sprawie praworządności w ich kraju. Z zadowoleniem przyjmuję takie dyskusje. To europejski sposób postępowania. Polscy sędziowie to sędziowie europejscy, a instytucje unijne to również ich instytucje" - napisał Timmermans na Twitterze.

Przedstawiciele środowiska prawniczego przybyli do Brukseli z wizytą studyjną, zorganizowaną przez przedstawicielstwo KE w Polsce. Wśród zaproszonych są sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. W środę wzięli udział w debacie o reformie sądownictwa w Polsce, zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

