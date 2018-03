Medinice szykuje się do debiutu na NewConnect, ma dotację na 3 produkty



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Medinice otrzymało dotacje w wysokości 851 tys. zł, które wesprą powstanie trzech nowych produktów: krioaplikatora do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z możliwością zmiany jego kształtu, kaniuli do operacji wymiany łuku aorty piersiowej oraz telemedycznych urządzeń diagnostyczno-leczniczych do arytmii serca, poinformowała spółka. Wartość projektów wynosi 1,7 mln zł. Medinice jest w trakcie formalności związanych z debiutem na NewConnect, podała także spółka.

"To kolejne narzędzia, które uzupełnią portfolio Medinice. Spółka ma w nim już 13 produktów, jakie w perspektywie kilku lat może skomercjalizować. Pokrywają one wszystkie obszary medyczne, tzn. diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację, a także telemedyczny monitoring chorych" - powiedział współzałożyciel spółki Medinice Sebastian Stec, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy zadowoleni z kolejnych dotacji, które wspierają nasz rozwój. Zamierzamy zdobywać kolejne granty i uruchamiać badania wdrożeniowe, aby skokowo budować wartość dla akcjonariuszy. Już do tej pory grupa Medinice pozyskała łącznie ponad 30 mln zł dotacji" – dodał prezes Sanjeev Choudhary.

Zakończone i rozliczone projekty dotacyjne miały wartość ponad 2 mln zł, a największym obecnie realizowanym projektem jest fundusz MediAlfa (dotacja NCBiR 20 mln zł przy 5 mln zł wkładu własnego), który zamierza inwestować w projekty technologii medycznych na wstępnym etapie rozwoju - od pomysłu i koncepcji do wyjścia z fazy laboratoryjnej. Istotne jest również Centrum Badawczo-Rozwojowe i Prototypownia Wynalazków Grupy Medinice dla nowych technologii w dziedzinie medycyny, powstające w Rzeszowie-Jasionce (8,1 mln zł dofinansowania przy 10,2 mln zł kosztów kwalifikowanych), podano również.

"Tworzymy centrum R&D w jednym z najbardziej rozwijających się regionów w Polsce, jakim jest Podkarpacie. Co więcej, współtworzymy innowacyjność Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis, znajdującego się w sąsiedztwie lotniska oraz nasiąkniętej technologiami i start-upami 'Doliny Lotniczej'. Jesteśmy członkiem konsorcjum, pozwalającego na kooperację z inżynierami od technologii lotniczych oraz fascynujący transfer wielu rozwiązań technologicznych do medycyny" - powiedział Choudhary.

Właściwie gotowym do sprzedaży produktem Medinice jest opatentowana elektronicznie sterowana opaska uciskowa Pace-Press, która może zwiększać komfort i bezpieczeństwo pacjentów np. po wszczepieniu rozrusznika serca. Poprzez właściwy ucisk ma zapobiegać powikłaniom krwotocznym po takim zabiegu. Dwa kolejne produkty są dużo bardziej zaawansowane technologicznie i służą do leczenia arytmii, a zainteresowanie nimi już wyraziły duże globalne koncerny medyczne, podano także.

"Elektroda MiniMax służy do ablacji przezskórnej i jako pierwsza na świecie jednocześnie pełni funkcję diagnostyczną i leczniczą. Nie ma więc potrzeby używania dwóch elektrod i dwukrotnego wprowadzania narzędzia do serca przez tętnicę udową. Ponieważ jednocześnie została wyeliminowana konieczność stosowania RTG (promieniowania rentgenowskiego), MiniMax ma nie tylko ułatwić przeprowadzanie zabiegów, ale również otworzy możliwość standardowego wdrożenia tej metody u chorych z ryzykiem onkologicznym i młodszym pacjentom w wieku rozrodczym oraz umożliwi pomoc kobietom w ciąży. Z kolei krioaplikator służy do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej, która w pełni usuwa problem arytmii u pacjenta. Produkt ten ma być tańszy w użytkowaniu oraz pozwalać na szybsze przeprowadzenie zabiegu dzięki zastosowaniu temperatury poniżej -100 Celsjusza. Założeniami obu produktów jest większa efektywność, lepsze bezpieczeństwo

i większa łatwość stosowania niż w przypadku obecnie wykorzystywanych narzędzi" - czytamy dalej.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów.

(ISBnews)