Comarch uruchomił swoje pierwsze centrum przetwarzania danych we Francji



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Comarch uruchomił swoje centrum przetwarzania danych, które położone jest w miejscowości Lezennes, koło Lille we Francji, poinformowała spółka. Inwestycja we własną infrastrukturę to część strategii firmy oraz jest związana z planami rozszerzenia działalności biznesowej na rynku francuskim, dodano.

"Projekt ten, którego wartość wyniosła 8 mln euro, stanowi ważny etap w rozwoju firmy na rynku francuskim. Możemy dzięki niemu dostarczyć naszym klientom we Francji nie tylko usługi hostingu, ale również rozwiązania kompleksowe. Jest to wyraźne przesłanie dla aktualnych i przyszłych klientów o znaczeniu, jakie ma dla nas rynek francuski - zarówno pod względem zadowolenia klienta, jak również naszych ambicji na przyszłe lata" - powiedział prezes Comarch France Arkadiusz Iłgowski, cytowany w komunikacie.

Projekt ten umożliwi firmie Comarch rozwinięcie oferty ICT i zapewnienie hostingu projektów. Otwarcie ośrodka data center oznacza również w dłuższej perspektywie zatrudnienie 20-30 osób, odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie centrum przetwarzania danych oraz wdrożenie oferty ICT.

"Od wielu lat Comarch skupia się na rozwoju usług hostingu o wysokiej wartości dodanej. Aby wzmocnić ten rozwój, firma poczyniła znaczne inwestycje w budowę własnych infrastruktur przy współpracy z najlepszymi dostawcami usług" - czytamy dalej.

Data center w Lezennes jest piątym z piętnastu ośrodków przetwarzania danych Comarch (własnych i partnerskich), które znajdują się w Europie, Ameryce Północnej i Azji, podsumowano.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)