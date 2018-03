PGE GiEK: Elektrownia Turów dostarczy media do kompleksu Citronex



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Elektrownia Turów podpisała porozumienie dotyczące dostaw energii elektrycznej, ciepła i wody, przeznaczonych na potrzeby kompleksu ogrodniczego spółki Citronex, podało PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

"Projekt wpisuje się w założenia misji i strategii GK PGE, m.in. w zakresie zwiększenia pozycji grupy na regionalnym rynku ciepłowniczym, ale przede wszystkim to efekt powołanego we wrześniu ubiegłego roku Południowo-Zachodniego Klastra Energii, w którym wiodącą rolę wytwórcy energii elektrycznej i ciepła pełni Elektrownia Turów" - powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.

Porozumienie o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii zawarły we wrześniu 2017 r. PGE GiEK (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów) wraz z PGE Energia Odnawialna, samorządy lokalne powiatu zgorzeleckiego oraz przedsiębiorstwa (w tym Citronex I) i instytucje.

Przedmiotem działalności PGE GiEK jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE GiEK jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w rynku wydobywczym tego surowca w Polsce wynosi 77%), a także największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 40% krajowego zapotrzebowania.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)