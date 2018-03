Amerykański bankowy gigant przeniesie także niektóre operacje bankowe z Londynu do Frankfurtu, który ma ogrywać rolę głównej siedziby banku na terenie Unii Europejskiej.

Morgan Stanley powiększy także swoje biura w Paryżu i Dublinie.

Bank planuje przenieść działalność maklerską do finansowej stolicy Niemiec, zaś zarządzanie aktywami do Dublina.

W sumie ok. 300 miejsc pracy ma zostać przeniesionych do różnych miast w Europie, w tym ok. 200 do Frankfurtu.

>>> Czytaj też: Globalni inwestorzy wybierają "Exit". Z gospodarki może "wyparować" ponad 400 mld dol.