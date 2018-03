Nowe kraje w letniej siatce połączeń Kraków Aiport to: Węgry (Budapeszt), Ukraina (Kijów i Odessa), Bułgaria (Burgas) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj).

Prezes Zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek zwrócił uwagę, że wśród nowości na lato są loty realizowane przez polskiego narodowego przewoźnika LOT: do stolicy Węgier Budapesztu, które dają także możliwość kontynuowania podróży do Nowego Jorku, a także drugie atlantyckie połączenie w tygodniu do Chicago.

„W sezonie letnim pasażerowie mogą zrealizować kolejne pomysły na podróż prosto z Krakowa” - zaznaczył.

W sezonie letnim połączenia do stolicy Małopolski oferuje 21 przewoźników: Aegean, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, EL-AL, Eurowings, Finnair, Iberia, Jet2.com, KLM, Lufthansa, Norwegian, PLL LOT, Ryanair, SWISS International Air Lines, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS, Vueling, także nowe linie lotnicze w sezonie letnim: flydubai, Ukraine International Airlines oraz YanAir.

Sezon Lato 2018 otworzy poniedziałkowy lot Norwegian do Helsinek w Finlandii. Dzień później Ryanair poleci po raz pierwszy do Burgas w Bułgarii.

Od 8 kwietnia pasażerowie będą mogli korzystać z połączenia flydubai do największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Dubaju.

Począwszy od 28 kwietnia do oferty Kraków Airport powróci po kilku latach połączenie z Budapesztem. Będzie je realizował LOT, także z myślą o przesiadce w stolicy Węgier na swoje rejsy dalekodystansowe LOT-u do Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork i Chicago).

22 maja zostanie uruchomiona trasa Kraków – Odessa obsługiwana przez ukraińskiego przewoźnika YanAir. W sezonie letnim pozostaną również codzienne loty do stolicy Ukrainy, Kijowa oferowane przez Ukraine International Airlines.

W sezonie Lato 2018 będą oferowane kierunki, które zostały zainaugurowane w sezonie zimowym, w tym: połączenie linii Jet2.com do Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz Ryanair do: Czech (Praga), Grecji (Ateny), Francji (Marsylia), Hiszpanii (Barcelona, Sewilla), Izraela (Tel Awiw), Maroka (Marrakesz), Niemiec (Berlin, Norymberga), Portugalii (Lizbona), Szwecji (Goeteborg, Malmoe), Wielkiej Brytanii (Glasgow), Włoch (Neapol).

Powrócą też połączenia sezonowe: Eurowings – Stuttgart, Iberia Express – Madryt, Vueling – Barcelona, Aegean – Ateny, Ryanair – Chania, Lourdes, Lamezia, Pafos, Pescara, Majorka.

Od 5 lipca LOT zwiększy, do dwóch w tygodniu, częstotliwość bezpośrednich lotów z Krakowa do Chicago. Będą one startować ze stolicy Małopolski w poniedziałki i w piątki.

Po zimowej przerwie do Kraków Airport powrócą kierunki czarterowe do: Bułgarii (Burgas, Warna), Grecji (Chania i Heraklion na Krecie, Korfu, Rodos), Turcji (Antalya), Włoch (Palermo).

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego, co oznacza przekroczenie progu 6 mln pasażerów rocznie.(PAP)

autor: Rafał Grzyb