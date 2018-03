Setki tysięcy młodych Amerykanów na ulicach. Fala protestów przeciw dostępowi do broni w USA

Źródło: PAP

Protesty młodych przeciw dostępowi do broni USAźródło: PAP/EPA autor zdjęcia: MICHAEL REYNOLDS

Setki tysięcy młodych ludzi zebrały się w Waszyngtonie, by wziąć udział w manifestacji na rzecz ograniczenia dostępu do broni palnej. Tłum stale rośnie - podaje portal dziennika "The Hill". Podobne marsze odbywają się w całych USA.