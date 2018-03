Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych, który powstał 1 stycznia 2017 r. "Naszą misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności i z tej właśnie misji będą wynikały nasze główne zadania" - powiedział PAP rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak.

Jak zaznaczył: "W czasie pokoju będziemy pomagać lokalnym społecznościom w usuwaniu skutków katastrof, klęsk żywiołowych, jeśli chodzi o czas wojny, będziemy wspierać wojska operacyjne". I dodał: "ważną regułą jest dla nas to, że jesteśmy pododdziałami terytorialnymi; tylko w niektórych przypadkach będziemy wykonywali zadania poza tzw. stałymi rejonami odpowiedzialności".

Pietrzak wyjaśnił, że stałe rejony odpowiedzialności - czyli województwa - będą miejscami, gdzie brygady WOT będą wykonywały zadania czy to w czasie kryzysu, czy to w czasie wojny.

W tej chwili w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę już ponad 8,5 tys. żołnierzy. Jak wskazał - "ponad 7 tysięcy to żołnierze terytorialnej służby wojskowej, czyli ochotnicy".

Rzecznik WOT podkreślił też, że "docelowa liczba żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych to 53 tys. i ona będzie sukcesywnie osiągana w miarę rozwoju formacji".

W tej chwili trwa trzeci etap budowy formacji. "15 stycznia rozpoczęliśmy ten etap, wyznaczając siedmiu kolejnych dowódców brygad w Polsce centralnej - od Małopolski aż po Pomorze" - mówił Pietrzak.

Jak zaznaczył, kontynuowany jest także "rozwój formacji w ramach pierwszego i drugiego etapu, czyli budowy trzech brygad na wschodzie naszego kraju, czyli w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz drugiego etapu, czyli budowy dwóch brygad na Mazowszu oraz jednej brygady na Warmii i Mazurach".

W tych sześciu brygadach trwa już szkolenie. "Szkoli się tam, tak jak już wcześniej wspomniałem, 7 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. W kolejnych siedmiu brygadach w centralnej Polsce w tej chwili budowane są struktury dowództw brygad, budowane są struktury pierwszych batalionów lekkiej piechoty, tak aby na jesieni (...) rozpocząć pierwsze szkolenia ochotników" – powiedział rzecznik WOT.

"Na terenie czy to wschodniej Polski, czy centralnej, czyli trzeciego etapu budowy naszej formacji, można już składać wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej" - wskazał Pietrzak. I dodał, że jeśli chodzi o tzw. ścianę zachodnią, czyli ostatni, czwarty etap, tam budowa struktur WOT zapoczątkowana zostanie w 2019 r.

Rzecznik WOT przypomniał, że WOT stanowią pododdziały lekkiej piechoty. "Głównym uzbrojeniem naszych żołnierzy jest broń osobista, jak na przykład najnowsze polskie karabinki Grot" - mówił.

Zwrócił również uwagę na to, że żołnierze tej formacji są szkoleni w sposób innowacyjny, zupełnie inny niż w wojskach operacyjnych. "Nasi żołnierze są osobami, które na co dzień wykonują swoje normalne zawody, normalnie funkcjonują w życiu osobistym, zawodowym. Osoby, które do tej pory nie miały żadnej styczności z wojskiem, na początku muszą odbyć tzw. szkolenie podstawowe, 16-dniowe" - wyjaśniał Pietrzak.

Jak tłumaczył, to szkolenie kończy się przysięgą wojskową, po złożeniu której przyszły żołnierz wchodzi w rytm szkoleń rotacyjnych, dwudniowych, minimum dwa dni w miesiącu. "Dodatkowo w każdym roku nasi żołnierze odbywają 14-dniowe szkolenia zintegrowane. Szkolenie w ciągu trzech lat służby trwa minimum 124 dni i po tym okresie żołnierze podlegają certyfikacji do statusu tzw. combat ready" - powiedział rzecznik.

Jak podkreślił rzecznik WOT: "jesteśmy formacją powszechną, jesteśmy otwarci, można powiedzieć, na 90 proc. społeczeństwa, które spełnia wymogi zapisane w ustawie, chociażby wiekowe, minimum 18 lat, maksimum 55 dla szeregowych i 63 lata dla podoficerów i oficerów".

Rzecznik WOT wskazał, że 40 proc. z 7 tys. żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową, którzy już wstąpili do formacji, ma wykształcenie średnie, 30 proc. - wyższe.

"60 proc. osób deklaruje, że ma stałe zatrudnienie, 17 proc. naszych żołnierzy deklaruje, że ma inne formy zatrudnienia, kolejnych 15 proc. studiuje" - zaznaczył Pietrzak.

Dodał, że 40 proc. żołnierzy ma wykształcenie techniczne, co jest cenne podczas obsługi sprzętu i podkreślił, że aż 9 proc. formacji stanowią kobiety. "Jesteśmy stosunkowo młodą formacją, średnia wieku wynosi 31 lat, a przypomnę, że sztucznie ją zawyżamy, bo około połowa naszych ochotników to żołnierze rezerwy, wśród których średnia wieku jest wyższa. Drugą połowę stanowią młodsze osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową" - mówił.

22 marca ruszyła oficjalna strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej: terytorialsi.mil.pl; jej głównym celem ma być rekrutacja nowych osób do formacji. WOT chce ułatwić proces rekrutacji informując potencjalnych ochotników, jak w kilku prostych krokach zostać Terytorialsem. - Strona jest atrakcyjna wizualnie, czytelna i nowoczesna - dostosowana do urządzeń mobilnych, w atrakcyjny sposób prezentuje użyteczne dane. Użytkownikami strony będą osoby młode, które oczekują prostej i intuicyjnej nawigacji, zrozumiałych treści oraz atrakcyjnego interfejsu - taka właśnie jest nasza nowa strona - powiedział Pietrzak.

"Strona na tym etapie zawiera trzy główne zakładki: +Chcę wstąpić+, pokazujemy krok po kroku naszym przyszłym żołnierzom, co zrobić, aby zostać terytorialsem" - powiedział Pietrzak. I podkreślił, że strona jest skierowana do "kandydatów na naszych żołnierzy oraz do terytorialsów, dla tych żołnierzy, którzy w tej chwili pełnią służbę". W zakładce +Jestem Terytorialsem+ odwiedzający znajdą credo terytorialsa oraz to, jakimi zasadami się kierujemy, jak budujemy swoją tożsamość, jakie tradycje dziedziczymy. Zakłada +Jak szkolimy+ pokazuje, dlaczego szkolenie żołnierzy WOT jest innowacyjne i intensywne. W przyszłości dowództwo WOT planuje rozbudowywać serwis, w pierwszej kolejności zostanie dodana zakładka +Wspaniała dwunastka+, poświęcona sekcji lekkiej piechoty WOT.

Do ewentualnych kandydatów do służby jest też skierowany najnowszy klip promocyjny WOT zatytułowany "Dołącz do nas. Bądź sobą".

