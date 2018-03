Gmina wytypowała działki – których jest właścicielem – pod ewentualną zabudowę na Osiedlu Wschód; ogłosiła też przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej i kosztorysu budowy obiektów. Kilka dni temu podpisała umowę ze zwycięzcą postępowania – firma z Kielc zaprojektuje cztery budynki, w których znajdzie się co najmniej 112 mieszkań.

Magistrat zbiera informacje o ewentualnym zapotrzebowaniu w mieście na lokale z programu Mieszkanie plus. „Trwa nabór wniosków od chętnych do programu mieszkańców gminy. Mogą je też składać osoby z zewnątrz, ale pod uwagę są brani głównie mieszkańcy gminy. Na podstawie ankiet, do potrzeb mieszkańców dopasowana będzie liczba i rodzaj mieszkań w budynkach” – mówił burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć na konferencji prasowej.

Jak dodał, gmina chciałaby, aby realizacja inwestycji zaczęła się najpóźniej na początku przyszłego roku. Kopeć podkreślił, że samorząd jest już „po konsultacjach” z BGK Nieruchomości, który realizuje program. „Umowę z bankiem podpiszemy nie wcześniej niż po zakończeniu procedury projektowej” – zaznaczył Kopeć.

Dodał, że miasto finansuje opracowanie projektu, a w przypadku realizacji inwestycji w ramach Mieszkania plus, będzie to rozliczone jako tzw. koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.

Według burmistrza Staszowa do magistratu wpływa dziennie ok. 5 wniosków w sprawie ewentualnego akcesu do programu. Chętne są m.in. osoby, które ubiegają się w gminie o korzystanie z lokali komunalnych. Obecnie na mieszkanie socjalne i komunalne w gminie oczekuje ok. 60 rodzin.

Ankiety są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Lokalne władze zaznaczają, że samo wypełnienie ankiety nie jest podstawą do sporządzenia listy osób zakwalifikowanych do programu. Szczegółowe informacje można uzyskać w magistracie.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem rządowego programu są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

Jak wynika z informacji przekazanych przez BGK Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie plus w budowie jest ponad 2 tys. lokali, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Najbardziej zaawansowane prace trwają w Białej Podlaskiej oraz Jarocinie. Lokatorzy mogą się tam wprowadzić już w II kwartale 2018 r.

W Białej Podlaskiej opublikowano już listę najemców. W kwietniu br. ma tam zostać oddanych do użytku 186 lokali. Wstępne zgłoszenia wpłynęły od blisko 1,3 tys. osób, a 380 z nich pozytywnie przeszło weryfikację czynszową. Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Opłata za wynajem 50-metrowego lokalu w Białej Podlaskiej, wraz z mediami, to ok. 900 zł.

Z kolei w Jarocinie lokale z Mieszkania plus zostały przyznane już w grudniu ub.r., ale pierwsi lokatorzy wprowadzą się do mieszkań w II kwartale br. Całkowity koszt wynajmu 55-metrowego mieszkania wyniesie tutaj ok. 11-12 zł za m kw.

BGKN realizuje inwestycje m.in. także w Gdyni, Katowicach, Kępnie, Kępicach. (PAP)

