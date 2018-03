Przedstawiciel straży przybrzeżnej przekazał, że 158 pasażerów i pięciu członków załogi jest już na pokładzie czterech jednostek ratunkowych i kilku łodzi rybackich. Wcześniej podawano, że na pokładzie promu były 192 osoby.

Operacja ratunkowa przebiegła bez problemów.

Prom najpewniej uderzył w skałę po zmianie kursu, by uniknąć zderzenia z łodzią rybacką.

Do incydentu doszło ok. 400 km na południe od Seulu, niedaleko miejsca, w którym w 2014 roku zatonął prom Sewol. Zginęły wówczas 304 osoby. Była to największa od lat katastrofa morska w Korei Południowej.(PAP)