Przewoźnicy operujący z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, w tegorocznym letnim rozkładzie lotów zapowiedzieli uruchomienie połączeń: do Lwowa (WizzAir), Wiednia (WizzAir), Rygi (AirBaltic) i Aten (Ryanair). Zwiększenie częstotliwości lotów na trasach do Monachium i Frankfurtu ogłosiły natomiast linie Lufthansa.

W poniedziałek ma być zainaugurowane regularne połączenie lotnicze Gdańsk-Lwów. Loty mają odbywać się dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki, o godz. 10.35. Loty powrotne z Lwowa do Gdańska w poniedziałki i w piątki w godzinach popołudniowych.

Dzień później, we wtorek ma być uruchomione połączenie z Gdańska do Rygi. Linie lotnicze Air Baltic będą obsługiwać trasę trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota).

Na 27 kwietnia zaplanowano pierwszy lot z Gdańska do Wiednia. Loty obsługiwane przez WizzAir będą odbywać się w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. To będzie pierwsze lotnicze połączenie Gdańska z Austrią.

Natomiast od maja Ryanair zapowiedział uruchomienie połączenia - dwa razy w tygodniu - z Gdańska do Aten.

Lufthansa od nowego sezonu letniego 2018 zapowiedziała zwiększenie w tygodniu - o jedenaście - liczby rejsów z Gdańska do Monachium i Frankfurtu. Oznacza to, że łącznie przewoźnik zaproponuje 46 połączeń do tych niemieckich portów tygodniowo. Liczba połączeń z Gdańska do Monachium wynosić będzie 28 rejsów tygodniowo. Natomiast trasa Gdańsk-Frankfurt obsługiwana będzie 18 razy w tygodniu. Porty lotnicze w Monachium i we Frankfurcie są centrami przesiadkowymi w Niemczech, które umożliwiają połączenia przesiadkowe do prawie 300 destynacji na całym świecie.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy w 2017 r. obsłużył ponad 4,6 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i zanotował prawie 25 mln zł zysku. W tym roku port planuje obsłużyć 5 mln pasażerów, o ok. 10 proc. więcej niż w 2017.

Jesienią ma zacząć działać na lotnisku kategoria III podejścia ILS (ang. Instrument Landing System). W Gdańsku ma działać kategoria III B, dzięki której samoloty będą mogły operować nawet przy niewielkiej widoczności.

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została zawiązana 30 kwietnia 1993 roku. Największymi udziałowcami spółki są: Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego i Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" oraz Gdynia i Sopot.(PAP)

autor: Bożena Leszczyńska