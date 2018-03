Moody's podniósł ratingi ING Banku Śląskiego, w tym depozytów z A3



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył ratingi dla ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów do A2 z perspektywą stabilną z A3 z perspektywą pozytywną, podał bank.

Podwyższone zostały następujące ratingi:

- długookresowy rating depozytów: do A2 (perspektywa stabilna) z A3 (perspektywa pozytywna),

- krótkookresowy rating depozytów: do P-1 z P-2,

- skorygowana ocena indywidualna (adjusted BCA): do baa1 z baa2,

- ocena indywidualna (BCA): do baa2 z baa3,

- długookresowa ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment): do A1(cr) z A2(cr), podano w komunikacie.

"Jednocześnie Moody's potwierdził krótkoterminową ocenę ryzyka kontrahenta (CR Assessment) na poziomie 'P-1(cr)'" - czytamy dalej w komunikacie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)