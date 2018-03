APS Energia miała wstępnie 2,9 mln zł straty netto w 2017 r.



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r., przy przychodach wysokości 95,8 mln zł, podała spółka prezentując wstępne dane.

"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej APS Energia za 2017 r. kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 95,8 mln zł (za 2016 r.: 83,5 mln zł),

- strata z działalności operacyjnej: -0,7 mln zł (za 2016 r. zysk: 4,2 mln zł),

- EBITDA: 2,2 mln zł (za 2016 r.: 6,6 mln zł),

- strata netto: -2,9 mln zł (za 2016 r. zysk: 2,5 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Za rekordowy poziom przychodów osiągniętych w 2017 r. przez grupę kapitałową APS Energia odpowiada zarówno wzrost sprzedaży na rynku polskim, jak również na rynkach Unii Europejskiej oraz krajów byłego WNP, podano także.

"Zanotowana strata w 2017 roku to efekt wzrostu amortyzacji po zakończeniu inwestycji w Stanisławowie Pierwszym (siedziba emitenta) oraz intensywnej walki konkurencyjnej, a co za tym idzie obniżenia marż na głównych dla emitenta rynkach systemów zasilania i usług serwisowych, zarówno w kraju jak i za granicą" - czytamy dalej.

Spółka podała, że zwiększyła swoje udziały w rynku krajowym (m.in. poprzez pozyskanie nowych segmentów odbiorców), co odbyło się kosztem realizowanych marż w 2017 r.

Ostateczne wyniki finansowe za 2017 r. zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 30 marca br.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,5 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)