CCC planuje zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m2 w 2018 r.



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - CCC planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe i zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m2 netto nowej powierzchni w 2018 r., z czego około 43% otwarte zostanie w Polsce, a reszta za granicą, poinformowała spółka w swym rocznym raporcie. Grupa zamierza otworzyć dodatkowe 100 tys. m2 w 2019 r.

Ponadto spółka zamierza "podpisać umowy franczyzowe dot. 2-3 nowych krajów (w tym dot. Gruzji i Kazachstanu), z terminem otwarcia 2019" - czytamy w raporcie.

W planach na 2019 r. znajduje się także otwarcie pierwszych sklepów i rozbudowa sieci sprzedaży na terytorium Bliskiego Wschodu, tj. w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Omanie, Katarze, Bahrajnie pokrytych podpisaną umową franczyzową. Plany uzgodnione w umowie zakładają otwarcie w ww. krajach do 2023 r. co najmniej 60 sklepów działających pod marką CCC, o łącznej

powierzchni co najmniej 40 tys. m2, podano również.

Na koniec 2017 r. sieć CCC liczyła 925 sklepów o łącznej powierzchni 540 tys. m2. Powierzchnia wzrosła o 17% r/r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)