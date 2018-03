Airway Medix planuje zakończenie badań klinicznych OralCare w II kw. br.



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Airway Medix dokonał modyfikacji OralCare - systemu czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych i obecnie w finalnym kształcie produkt jest poddawany kolejnym testom. Spółka spodziewa się, że badania kliniczne urządzenia zakończą się w II kw. br. W przyszłym miesiącu Airway Medix poinformuje o finalnej decyzji dotyczącej rozwoju kolejnego, nowego urządzenia w swoim portfolio, podała spółka.

Po zakończeniu testów klinicznych w czterech jednostkach klinicznych - amerykańskich: llegheny Health Network-Center of Excellence in Biofilm Research w Pittsburgu oraz MGH (Harvard Hospital) w Bostonie, a także w hiszpańskim Parc Tauli Sabadell Hospital w Barcelonie i Ichilov Hospital w Izraelu spółka chce wprowadzić OralCare (OC) do regularnego użycia przez personel medyczny.

"Osiągnięcie tego kamienia milowego będzie kluczowym argumentem w prowadzonych rozmowach z partnerami strategicznymi. Dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami branży potwierdzają zakładaną wyższą marżowość urządzenia OC w porównaniu z używanymi obecnie systemami czyszczenia. W ostatnich dniach lutego br. doszło do prezentacji finalnego urządzenia wybranym potencjalnym partnerom strategicznym, którzy potwierdzili swoje zainteresowanie urządzeniem, oczekując na finalne wyniki testów klinicznych" - czytamy w komunikacie.

Równolegle do finalizacji prac związanych z walidacją kliniczną i monetyzacją urządzenia Oral Care, spółka prowadziła ostatnie prace nad usprawnieniami prototypu Cuff Pressure Regulator (CPR). Prace nad prototypem zakończą się w najbliższych tygodniach i nowe urządzenie od kwietnia będzie poddawane badaniom klinicznym w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Uzyskano już niezbędne zgody komisji etycznych, a zakończenie walidacji klinicznej planowane jest jesienią br.

"Prace inżynieryjne ostatnich dwóch kwartałów pozwoliły na opracowanie nowego, ulepszonego finalnego prototypu urządzenia, które po wprowadzonych modyfikacjach jest możliwe do zastosowania nie tylko u pacjentów oddziałów intensywnej terapii intubowanych długotrwale (jak to było w wersji pierwotnej urządzenia), ale także u pacjentów przechodzących zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym, trwające ponad 2 godziny. Zmiana ta znacząco zwiększa potencjał produktu, pozwalając na sprzedaż produktu poza OIT, umożliwiając AWM wejście na rynek produktów używanych w anestezjologii" - czytamy także.

Spółka podała, że od IV kw. ub. roku - po zamknięciu transakcji sprzedaży technologii Closed Suction System (CSS) (innowacyjnego zamkniętego systemu czyszczenia rurek intubacyjnych) za 10,5 mln euro jednej z największych w branży światowych firm - kontynuuje współpracę z partnerem na podstawie podpisanych umów rozwojowych i produkcyjnych. Zespół Airway Medix, w ścisłej współpracy z działem badawczo-rozwojowym i działem produkcji partnera, optymalizuje i dostosowuje urządzenie do wymagań produkcji masowej. Powyższe działania mają doprowadzić do rozpoczęcia produkcji seryjnej jeszcze w tym roku.

Airway Medix poinformował, że zgodnie z zapowiedziami z jesieni minionego roku, w I kwartale 2018 roku spółka zbliżyła się do finalnej decyzji o rozwoju kolejnego, nowego urządzenia w portfolio.

"Szczegóły ostatecznej decyzji zamierza przekazać pierwszych dniach II kwartału" - podano w komunikacie.

Szacowana wartość rynku dla CSS to 200 mln USD, podczas gdy dla technologii OC - 500 mln USD, dla CPR 250-350 mln USD, a dla potencjalnie nowego produktu 400-500 mln USD.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.



