Jak podkreślono w poniedziałkowym komunikacie, transakcja jest uzależniona od uzyskania odpowiednich zgód ministrów finansów i środowiska.

"Bank Ochrony Środowiska pełni bardzo ważną rolę w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce. Emisja akcji ma umożliwić jeszcze aktywniejszą działalność w tym zakresie. Deklaracja NFOŚiGW o uczestnictwie w ofercie oznacza, że pozostanie on strategicznym akcjonariuszem z pakietem kontrolnym Banku. To bardzo istotne w kontekście naszej strategii, która zakłada znaczący wzrost udziału w rynku kredytów proekologicznych i finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs.

Bank przekazał, że w deklaracji napisano o rozszerzeniu zakresu współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z BOŚ, mające na celu wsparcie planów rozwojowych Banku, które są jednym z głównych obszarów ujętych w Strategii Działania NFOŚiGW na lata 2017-2020.

"Zgodnie z założeniami tej strategii Fundusz będzie podejmować działania przyczyniające się do wykorzystania potencjału BOŚ jako pośrednika w dystrybucji środków do małych i średnich przedsiębiorstw oraz odbiorców detalicznych, zachęcając jednocześnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do tej współpracy" - czytamy w komunikacie.

W komunikacie przypomniano, że w połowie lutego akcjonariusze BOŚ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk akcji.

Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii Banku w 2021 roku zysk netto ma przekroczyć 180 mln zł. Nowe kierunki strategiczne są zgodne z misją Banku i mają na celu budowanie jeszcze silniejszej pozycji rynkowej w zakresie finansowania przedsięwzięć ekologicznych.

Bank Ochrony Środowiska S.A. to jedyny na polskim rynku bank wyspecjalizowany w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od 1991 r. bank jest ważnym elementem systemu finansowania działalności w obszarze ochrony środowiska. Wartość wszystkich kredytów proekologicznych, których Bank udzielił od początku swojego istnienia do końca 2017 roku wynosi 19,35 mld zł.

BOŚ planuje emisję nowych akcji w ofercie dla inwestorów instytucjonalnych o wielkości do 40 mln sztuk akcji.

Grupę Kapitałową BOŚ S.A. tworzą Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę dominującą nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Eko Profit S.A., BOŚ Ekosystem sp. z o.o., BOŚ Capital sp. z o.o. oraz jednostką zależną w sposób pośredni MS Wind sp. z o.o. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta