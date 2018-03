Echo Investment 'jest gotowe' utrzymać r: r nakłady na bank ziemi w 2018 r.



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Echo Investment może wydać w tym roku na rozbudowę banku ziemi tyle, co w 2017 r., gdy nakłady wyniosły 385 mln zł, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Spółka chce w tym roku zapewnić sobie możliwość realizacji nowych projektów na łącznie ok. 400 tys. m2 powierzchni, głównie mieszkaniowej.

"Jesteśmy gotowi wydać tyle, co w zeszłym roku, w sensie gotówkowym. Natomiast wszystko zależy od negocjacji i zamykania transakcji" - powiedział Drozd dziennikarzom. Wyjaśnił, że w grę wchodzi zarówno nabywanie działek, jak i udziałów w projektach.

W ub.r. Echo zainwestowało w bank ziemi 385 mln zł, kupując grunty i udziały w projektach umożliwiające realizację 442 tys. m2 powierzchni biurowej, handlowej i mieszkaniowej. Na wymienione segmenty przypadało odpowiednio: 238 tys. m2, 82 tys. m2 i 122 tys. m2.

"W tym roku większość banku ziemi kupimy pod projekty mieszkaniowe" - zapowiedział prezes Nicklas Lindberg.

W tym roku Echo do tej pory powiększyło bank ziemi o ok. 65,5 tys. m2 potencjalnej powierzchni, a w negocjacjach ma dalsze 250 tys. m2 w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu. Z tego 70% przypada na mieszkania, 30% na biura.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)