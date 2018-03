Źródło: PAP

Choć USA pozostają głównym partnerem handlowym UE, od 2000 r. udział Chin w handlu ze Wspólnotą wzrósł z 5,5 proc. do 15,3 proc. w 2017 roku. Obroty UE z Rosją spadły natomiast w latach 2012-2017 z 10 proc. do ok. 6 proc. - informuje w poniedziałek Eurostat.