Sportowcy, trenerzy, działacze i osoby pracujące przy organizacji zawodów byłyby wyposażone w specjalne karty chipowe, na których zapisane byłyby ich rysy twarzy. Taki system sprawdzania tożsamości byłby wykorzystywany przy wejściu na areny czy do wioski olimpijskiej i zastąpiłby tradycyjne akredytacje.

Pozwoliłoby to - zdaniem organizatorów - lepiej zabezpieczyć się przed dostępem osób nieupoważnionych, które mogłyby się posługiwać pożyczoną, skradzioną bądź sfałszowaną akredytacją. Poza tym skróciłoby to czas kontroli tożsamości, co może mieć znaczenie przy miejscowym klimacie, m.in. dużej wilgotności powietrza.

Plany zabezpieczenia igrzysk wskazują również, że wszystkie areny zostaną otoczone płotami o wysokości do trzech metrów.

Igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku.

