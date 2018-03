Marvipol wprowadził do oferty 239 lokali w III etapie Riviera Park w Warszawie





Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Marvipol Development uruchomił sprzedaż 239 lokali w III etapie inwestycji Riviera Park na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W dwóch poprzednich etapach osiedla Marvipol sprzedał do tej pory ponad 60% z 401 mieszkań.



"Trzeci etap inwestycji Riviera Park obejmuje mieszkania w czterech kameralnych, sześciokondygnacyjnych budynkach. Do oferty wprowadzono różnorodne lokale od kawalerek po mieszkania czteropokojowe, o powierzchni od 34 m2 do 80 m2. Dużą zaletą są przestronne balkony oraz prywatne ogródki. Ceny oferowanych mieszkań w ramach trzeciego etapu zaczynają się od 6 260 zł za m2. [...] Rozpoczęcie budowy trzeciego etapu Riviera Park, zaplanowano na maj br. Obecnie w sprzedaży znajdują się również mieszkania w ramach drugiego etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na przełomie 2018 i 2019 roku. Generalnym wykonawcą pierwszych dwóch etapów jest Hochtief Polska" - czytamy w komunikacie.



Osiedle Riviera Park, położone jest na bliskiej Białołęce, w rejonie ul. Krzyżówki i Płochocińskiej.



"Riviera Park to połączenie unikalnego projektu architektonicznego z dbałością o najwyższą jakość wykończenia. Niewysoka zabudowa i łatwy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych to cechy charakterystyczne inwestycji, która powstała w odpowiedzi na potrzeby osób ceniących bliskość natury, a jednocześnie czerpiących radość z życia w mieście. Wśród zalet osiedla należy wymienić dogodną lokalizację i bogatą infrastrukturę usługowo-handlową. Inwestycja wyróżnia się szeregiem udogodnień dla mieszkańców - na przykład w bezpośrednim otoczeniu zaprojektowaliśmy przestrzeń rekreacyjną, plenerową siłownię, plac zabaw, a także wielofunkcyjne boisko i kort tenisowy. Na terenie osiedla oprócz zielonego dziedzińca, znajdą się też ścieżki spacerowe i do joggingu" - powiedział wiceprezes Mariusz Poławski, cytowany w komunikacie.



W ramach inwestycji, obejmującej docelowo cztery etapy, powstanie łącznie ponad 900 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 46 tys.m2, przypomniano także.



Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.



(ISBnews)