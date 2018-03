Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej, że z budżetu województwa 19 mln zł dotacji zostanie przeznaczone na modernizację 130 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

„Pieniądze trafią do 104 gmin i 23 powiatów w regionie, są one przekazywane samorządom w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych po to, aby rolnicy mieli ułatwiony dojazd do gruntów rolnych i nie musieli jeździć w trudnych warunkach” - powiedział Przybylski.

Dodatkowo gminy otrzymają ponad milion zł dotacji na utrzymanie urządzeń służących do melioracji wodnych. „Gminy doskonale wiedzą, że konieczna jest systematyczna konserwacja rowów melioracyjnych; jest to szczególnie ważne przy dużych opadach deszczu i zagrożeniach powodziowych” - dodał marszałek.

Maksymalna wysokość dotacji ma wynieść 30 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia.

Jak poinformowały władze województwa, od 2010 r. wyremontowano ponad 900 km rowów melioracyjnych za łączną kwotę dotacji ponad 12 mln zł. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska

edytor: Jacek Ensztein