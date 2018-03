Enter Air obniży koszt finans. samolotów o kilka pkt proc. dzięki emisji akcji



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Enter Air oczekuje obniżenia o kilka punktów procentowych kosztów finansowania samolotów dzięki większemu zaangażowania środków własnych, pochodzących częściowo z planowanej emisji do 2,3 mln akcji, wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego i członka zarządu Enter Air Grzegorza Polanieckiego dla ISBnews.

"W ofercie publicznej planujemy pozyskać ok. 60 mln zł, które przeznaczymy na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 - 8 MAX, które pojawią się we flocie w IV kw. 2018 r. Mamy kilka ofert na część dłużną tego finansowania i widzimy duże oszczędności przy większym zaangażowaniu kapitału własnego. Koszt finansowania będziemy mogli obniżyć o kilka punktów procentowych, co pozytywnie wpłynie na wyniki Enter Air w kolejnych latach" - powiedział ISBnews Polaniecki.

Zaznaczył, że Enter Air konsekwentnie rozwija swoją działalność, czego potwierdzeniem są pozycja lidera polskiego rynku czarterowego oraz osiągane wyniki i silna pozycja gotówkowa.

"Planowana emisja ma dodatkowo wzmocnić naszą sytuację finansową. Mamy stabilny poziom zadłużenia netto, które po III kw. 2017 r. wynosiło 209,8 mln zł, ale dotyczy ono jedynie długu zabezpieczonego na majątku trwałym. Nie posiadamy zadłużenia niezabezpieczonego" - wskazał dyrektor generalny.

Polaniecki podkreślił, że spółka planuje przeprowadzenie emisji bez prawa poboru, ale zamierza uprzywilejować dotychczasowych akcjonariuszy. Projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział, który ma umożliwić inwestorom utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach analogicznych do prawa poboru.

"Od momentu debiutu na GPW nasze akcje podrożały o prawie 100%, dlatego zakładamy, że planowana emisja spotka się z dobrym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony akcjonariuszy. Większość inwestorów, którzy nam zaufali przy IPO, które przeprowadziliśmy ponad dwa lata temu, cały czas jest w naszym akcjonariacie. To dla nas bardzo ważne, dlatego chcemy umożliwić im zachowanie aktualnego poziomu zaangażowania w akcje Enter Air, jeśli zdecydują się na uczestnictwo w ofercie" - podkreślił.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować o przeprowadzeniu oferty odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. Spółka prowadzi prace nad prospektem emisyjnym, zawierającym szczegóły oferty, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)