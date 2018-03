Gowin: popieram uproszczenie procesu nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza UE

Źródło: PAP

Zdecydowanie popieram postulat uproszczenia procesu nostryfikacji dyplomów lekarzy z krajów nienależących do Unii Europejskiej - powiedział we wtorek wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Z inicjatywą takich zmian zwrócił się do MNiSW minister zdrowia Łukasz Szumowski.