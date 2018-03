Komisja Izby Gmin chciała przesłuchać Zuckerbega w związku wykorzystaniem danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica.

"Jest to absolutnie zdumiewające, że Mark Zuckerberg nie jest gotów poddać się sam przesłuchaniu (...). To są pytania o znaczeniu fundamentalnym i (kwestie) niepokojące użytkowników Facebooka" - powiedział Collins.

Wcześniej we wtorek media podały, że Zuckerberg nie stawi się sam przed komisją ds. cyfryzacji i mediów Izby Gmin, ale wydeleguje szefa technologii Facebooka Mike'a Schroepfera albo szefa produktu Chrisa Coxa.

"Apelujemy do niego (Zuckerberga), by przemyślał to raz jeszcze, jeśli obchodzą go ludzie, którzy korzystają z usług jego firmy" - dodał Collins.

W poniedziałek Zuckerbeg został zaproszony do złożenia zeznań przed komisją sądownictwa Senatu USA, czyli trzecim takim gremium w Kongresie, które zabiega o jego zeznania.

Wcześniej z takim zaproszeniem zwróciły się do szefa Facebooka komisja ds. energii i handlu Izby Reprezentantów i senacka komisja handlu.

Cambridge Analytica jest oskarżana m.in. o pozyskanie i wykorzystanie w celach komercyjnych danych 50 milionów osób zarejestrowanych na Facebooku (około 1/3 wszystkich użytkowników w Ameryce Północnej), które były następnie użyte w celu przewidywania ich decyzji wyborczych i wpływania na nie w kampanii prezydenckiej w USA w 2016 roku. (PAP)