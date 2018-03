Maciej Jankiewicz został odwołany ze stanowiska prezesa PHN



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odwołała Macieja Jankiewicza ze stanowiska prezesa i powierzyła czasowo wykonywanie czynności prezesa Izabeli Felczak-Poturnickiej, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki na mocy uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 r., odwołała ze składu zarządu spółki prezesa zarządu pana Macieja Jankiewicza" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie RN delegowała swoją przewodniczącą Izabelę Felczak-Poturnicką do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nie dłuższy niż do czasu powołania prezesa wyłonionego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, podano także.

Maciej Jankiewicz był prezesem PHN od marca 2016 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ok. 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)