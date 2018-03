Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Multiconsult Polska, która zaoferowała kwotę ponad 8,4 mln zł. Koncepcję Programową (KP) ma wykonać w ciągu 22 miesięcy.

„Podpisanie umowy na wykonanie KP tego ponad 18-kilometrowego odcinka trasy Via Carpatia będzie możliwe w przypadku braku odwołań od wyboru oferty i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wybraną firmę” – podkreśliła Rarus.

Rzeczniczka zaznaczyła, że oprócz kryterium ceny pod uwagę brane były też kryteria pozacenowe, które stanowiły 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. „Dla tego odcinka S19 dodatkowymi kryteriami były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego” – wyjaśniła Rarus.

Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących m. in. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Odcinek S19 Dukla – Barwinek, jest częścią dużego przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym całego odcinka S19 Babica-Barwinek. Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne. Na trzy pozostałe wybrany został już wykonawca Koncepcji Programowej.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km.