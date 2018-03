Pod koniec stycznia prezydent podpisał nowelizację przepisów, która wprowadza m.in. możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i precyzuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. Prawo weszło w życie na początku marca.

Władze Poznania zaproponowały powstanie nad Wartą pięciu stref, gdzie można będzie legalnie wypić alkohol. Jak argumentowali przedstawiciele miasta, strefy obejmują rejony, które są ulubionymi miejscami spotkań poznaniaków, a jednocześnie znajdują się w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej - by wypoczywający nad rzeką nie zakłócali spokoju mieszkańcom. Strefy w których będzie można pić alkohol będą specjalnie oznaczone.

Część radnych chciała przełożenia głosowania na kolejną sesję i szerszych konsultacji projektu. Padł postulat likwidacji części stref wytyczonych nad Wartą ze względu na znajdujący się w pobliżu ośrodek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo. Domagano się też wyłączenia z zakazu picia alkoholu w mieście także innych miejsc znajdujących się poza terenami nadwarciańskimi. Przeciwko wprowadzaniu stref, w których nad Wartą będzie można pić alkohol zaprotestowała część mieszkańców okolicznych osiedli.

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski argumentował, że potrzebne jest podjęcie decyzji odnośnie możliwości spożywania alkoholu nad Wartą, bo wraz z coraz cieplejszymi dniami przybywać będzie osób, które będą chciały tam spędzić czas wolny.

Radni nie zdecydowali się na ograniczenie liczby stref nadwarciańskich, nie zdecydowali się też na zwiększenie liczby miejsc w których można pić alkohol.

Na zachodnim brzegu Warty picie alkoholu będzie dozwolone między kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, a mostem św. Rocha oraz od mostu Królowej Jadwigi do dojścia do łazienek rzecznych.

Na wschodnim brzegu rzeki strefy będą obejmowały tereny od rozgałęzienia rzeki do mostu św. Rocha, między mostem św. Rocha, a mostem Królowej Jadwigi oraz od mostu Królowej Jadwigi do dojścia do rzeki na wysokości przystani przeładunkowej.

Alkoholu nie będzie można spożywać m.in na terenie pomiędzy mostem Bolesława Chrobrego, a Królowej Jadwigi po zachodniej stronie rzeki. Zakazane jest też spożywanie alkoholu pod mostami.

Nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwem wypoczywających nad rzeką czuwać będą patrole policji i straży miejskiej. Tereny nadwarciańskie będą codziennie sprzątane - zabezpieczono już pieniądze na ten cel.