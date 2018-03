"Widzimy, że te projekty offsetowe, które zostały wymienione w komunikacie MON-u, są z jednej strony możliwe do realizacji przez krajowy przemysł, zaś z drugiej istotne z punktu widzenia wsparcia eksploatacji systemu" - powiedział PAP Kiński.

"Nie znamy dotąd szczegółów umów offsetowych. Wiemy tyle, ile ujawniło w piątek 23 marca Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwszą umowę podpisano z Raytheon Company, drugą z Lockheed Martin Global. Wiemy, że formułując finalną listę konkretnych projektów mających zostać zrealizowanych w ramach umów offsetowych, kierowano się przede wszystkim ich realnością" - dodał ekspert.

Zwrócił on uwagę, że według przedstawicieli offsetodawców, umowy związane z zakupem Patriotów są otwarte, a więc sukcesywnie będą mogły do nich być dołączone nowe projekty, a więc ostateczna wartość offsetu może wzrosnąć.

Zaznaczył jednocześnie, że przedstawiciele koncernów amerykańskich twierdzą, iż są gotowi do rozszerzenia projektów także o znacznie poważniejsze i mające wyższą wartość od zaakceptowanych, ale przy realizacji których byłyby niezbędne znaczące inwestycje po stronie polskich firm.

"Dajmy na to, że jeżeli ktoś zaproponuje projekt za 500 mln zł, to może się okazać, że nasz zakład będzie musiał w to zainwestować ze swojej strony kolejnych 100 mln. Na przykład w infrastrukturę, park maszynowy, szkolenia ludzi, żeby być w ogóle być gotowym do podjęcia się realizacji tego projektu" - stwierdził Kiński.

Jego zdaniem przykładem projektu zawartego w jednej z podpisanych umów offsetowych, który może być bez problemów zrealizowany przez polski przemysł, jest produkcja i serwisowanie 30 mm armat automatycznych Bushmaster.

"Projekt ten dotyczy Huty Stalowa Wola S.A., mogą uczestniczyć w nim także Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., czyli podmioty, które produkowały już wcześniej analogiczne uzbrojenie i mogą, dzięki przekazaniu dokumentacji, know-how i bazując na swoim aktualnym parku maszynowym tego typu armaty, czy ich elementy wdrożyć do produkcji" - powiedział Kiński.

"Jeśli chodzi o produkcję i serwisowanie wyrzutni, pojazdów transportowo - załadowczych, to wiadomo, że pojazdy-nośniki elementów systemu mają być polskie. Trzeba będzie opracować polskie warianty wyrzutni, bo te w USA są montowane na naczepach, a u nas mają być samobieżne na ciężarówkach. Na razie nie znamy jednak konkretów i nie wiemy dokładnie, które polskie firmy skorzystają na offsecie" - dodał.

Zdaniem eksperta najbardziej zaawansowane projekty offsetowe na obecnym etapie, to te związane z produkcją elementów pocisków PAC-3 MSE i budowa laboratorium do badania pocisków rakietowych.

Kolejny istotny projekt, to pozyskanie zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS (nowy system dowodzenia i kierowania ogniem, mający być równolegle wdrażany w US Army i Wojsku Polskim -PAP).

"Wiąże się to z implementacją rozwiązań sprzętowych i oprogramowania np. do naszych urządzeń i systemów radiolokacyjnych, systemów dowodzenia i kierowania ogniem, w tym do innych systemów przeciwlotniczych, które są lub będą używane przez nasze siły zbrojne. Związane jest to z integracją z systemem IBCS, który zamierzamy kupić wraz z systemem Wisła" - powiedział Kiński.

Ekspert zwrócił też uwagę na włączenie do offsetu elementów związanych ze wsparciem eksploatacji samolotów F-16 Jastrząb.

"Obecnie nadarza się okazja, aby kolejne związane z F-16 projekty zrealizować. Musimy rzeczywiście własne zdolności serwisowo-remontowe zbudować, biorąc pod uwagę, że samoloty F-16 służą pod polskim niebem już ponad 10 lat i zbliża się okres, kiedy będzie niezbędne przeprowadzenie ich obsług kolejnego poziomu" - powiedział.

Jak poinformowało MON, w środę zostanie podpisana umowa na dostawę pierwszych elementów systemu Patriot. W ubiegłym tygodniu MON podpisało umowy offsetowe wartości blisko 950 mln zł z produkującą zestawy Patriot korporacją Raytheon i producentem głównego pocisku tego systemu – koncernem Lockheed Martin w związku z pierwszym z dwóch zakładanych etapów dostaw. Umowy mają obowiązywać przez 10 lat. Pierwsze systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot trafią do Polski w 2022, a kolejne – pozyskiwane już w ramach drugiego etapu - w 2024 roku.

>>> Czytaj też: Pierwsze systemy Patriot trafią do Polski w 2022 roku