W "PB" czytamy, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu - tak brzmi sentencja do uchwały SN wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego. Jak podaje gazeta, uzasadnienie do uchwały pojawi się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Dodano, że decyzja SN oznacza otwarcie nowego katalogu roszczeń - bliscy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych będą mogli wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego o wypłatę zadośćuczynienia. Jest to rekompensata za zerwane więzi. Do tej pory o takie świadczenia mogli wnioskować bliscy osób zmarłych - napisano w "PB".(PAP)