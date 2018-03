Backlog Wieltonu wyniósł 17 954 szt. na koniec 2017 r.



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Wieltonu wynosił 17 954 szt. na koniec 2017 r., podała spółka.

"Udało nam się zebrać blisko 18 tys. zamówień, co daje nam bardzo spokojną perspektywę na 2018 r." - powiedział prezes Mariusz Golec na konferencji prasowej.

W 2017 r. Wielton sprzedał 15 109 szt. przyczep i naczep oraz produktów dla rolnictwa, co oznacza wzrost o 17,5% r/r.

Sprzedaż zagraniczna stanowiła 70% ogólnego wolumenu, dodał prezes.

Wzrosty Wielton odnotował na wszystkich rynkach. Przychody wzrosły w Rosji o 119%, we Włoszech 22,4%, w Polsce o 6,6% i Francji 5,3%, podano także.

W 2017 roku przychody ze sprzedaży całej grupy osiągnęły poziom 1,6 mld zł, czyli były o 33,4% wyższe niż w poprzednim roku.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)