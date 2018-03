Biomed-Lublin planuje przedstawić 5-letnią strategię 24 kwietnia



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Biomed-Lublin przedstawi 24 kwietnia - wraz z publikacją wyników za 2017 rok - strategię rozwoju do 2024 roku, która zakłada ekspansję wysokomarżowych produktów na dotychczasowych oraz nowych rynkach - Ameryki Północnej, Azji i Europy Zachodniej. Finansowanie na dalszy rozwój będzie pochodzić z działalności bieżącej, natomiast budowa nowej fabryki, której szczegółowe plany i struktura finansowania będą gotowe pod koniec roku, ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w Lublinie oraz ze środków unijnych, poinformował ISBnews prezes Marcin Piróg.

"Wczoraj zarząd przedstawił radzie nadzorczej strategiczne kierunki rozwoju spółki. Dokument został pozytywnie przyjęty. Na 23 kwietnia zaplanowany jest kolejne posiedzenie, na którym rada powinna przyjąć i zatwierdzić strategię, 24 kwietnia przedstawimy ją wraz z wynikami rocznymi za 2017 rok. Strategia opiera się na dalszej ekspansji zagranicznej i rozwoju wysokomarżowych produktów. Przygotowujemy się do dużego projektu - budowy nowego zakładu produkcyjnego. Jego szczegółowe założenia i projekty wykonawcze będą gotowe do końca tego roku" - powiedział Piróg w rozmowie z ISBnews.

Prezes poinformował, że budowa nowej fabryki w Lublinie pozwoli zwiększyć wydajność w niektórych produktach nawet dziesięciokrotnie. Taki wzrost wynika z potrzeb rynkowych - spółka, której 40% sprzedaży już pochodzi z eksportu, chce znacznie zwiększyć swoją obecność za granicą.

Piróg zapytany o źródła finansowania nowych projektów i rynków podkreślił, że spółka finansuje bieżącą działalność oraz zobowiązania układowe środkami wypracowanymi operacyjnie, a fundusze na rozwój w horyzoncie strategii będą pochodziły z trzech głównych źródeł.

"Cała nasza energia skupia się obecnie na przyszłym wzroście. Dążymy do tego, by inwestycje finansować bez wypuszczania nowego kapitału, tak by nie rozwadniać akcjonariatu. Tu widzę więc 3 potencjalne źródła: bieżąca działalność operacyjna, przyszła sprzedaż nieruchomości w Lublinie oraz środki unijne" - zaznaczył.

Biomed-Lublin posiada obecnie dwie nieruchomości w Lublinie - jedną w centrum miasta, drugą na jego obrzeżach. Nowy zakład produkcyjny również powstanie w tym mieście.

"Chcemy sprzedać te dwie nieruchomości, aby mieć środki na finansowanie nowej inwestycji. Tu myślimy też o finansowaniu pomostowym do czasu zmiany lokalizacji naszego zakładu" - powiedział prezes.

Po trzech kwartałach 2017 r. Biomed miał 11,68 mln zł straty netto w porównaniu z 14,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23,41 mln zł w porównaniu z 28,26 mln zł rok wcześniej. W samym III kw. spółka miała 0,05 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej.

Jak podkreślił Piróg, wyniki za 2017 rok są obecnie przedmiotem audytu, ale wyniki operacyjne za IV kwartał ub. roku są zgodne z oczekiwaniami zarządu i rady nadzorczej.

"Zdecydowanie zakładamy, że z każdym kolejnym kwartałem wyniki będą się poprawiać" - podkreślił.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Biomed -Lublin przeprowadził 4 emisje prywatne w ramach kapitału docelowego na łączną kwotę ok. 19,3 mln zł. Obecnie trwa procedura dopuszczania tych papierów do obrotu.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)