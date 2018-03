"Obsługa techniczna to jeden z najważniejszych elementów działalności firmy lotniczej, ale także jeden z najdroższych. Mając swoją organizację obsługową, będziemy mogli budować dodatkową wartość dla akcjonariuszy, zostawiając sporą cześć obrotów i marży w grupie kapitałowej Enter Air" _ powiedział członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.



"Stworzyliśmy zespół techniczny od zera w około 9 miesięcy. Zatrudniliśmy najlepszych dostępnych na rynku mechaników, pracujących wcześniej w renomowanych zagranicznych organizacjach obsługowych. Ściągnęliśmy ich do kraju, gdzie będą mieli stabilne, dobrze płatne zatrudnienie" - dodał.



Enter Air Services jest spółką w pełni zależną od operatora lotniczego. Usługi techniczne będą początkowo świadczone na rzecz Enter Air we wszystkich polskich bazach operacyjnych, a w przyszłości także w tych zlokalizowanych za granicą.



"Enter Air spodziewa się oszczędności wynikających z synergii posiadania organizacji obsługi technicznej w ramach grupy. Samoloty przewoźnika będą miały zagwarantowaną pewną obsługę techniczną, dzięki minimalizacji ryzyk takich jak zmiana stawek czy warunków kontraktów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi tego typu usługi" - czytamy dalej w komunikacie.



Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.



(ISBnews)