Wielton będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2017 r.



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Wieltonu będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2017 r., poinformował prezes Mariusz Golec.

"Wielton jest spółką dywidendową i będziemy rekomendować dywidendę do wypłaty za 2017 r." - powiedział Golec podczas konferencji prasowej.

Nie chciał odnieść się do wysokości rekomendowanej dywidendy.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o przeznaczeniu 15,09 mln zł z zysku netto na wypłatę dywidendy, co oznaczało 0,25 zł dywidendy na akcję.

Wielton odnotował 77,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 57,35 mln zł wobec 42,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)