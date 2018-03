Kontrakt realizowany w systemie "projekt i budowa" obejmuje rewitalicję 48 km linii kolejowej wraz z odnowieniem towarzyszących jej sześciu mostów i dwóch wiaduktów oraz modenizacją dwóch stacji i dziewięciu przystanków.

Jak powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, dzięki inwestycji czas przejazdu z Nysy do Opola skróci się z półtorej godziny do około 50 minut. Na nowych torowiskach pociągi osobowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h.

W znaczącej części pieniądze na przebudowę linii pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Na ten cel województwo przekazało 102 mln zł.

"Umowę podpisaliśmy już w grudniu ubiegło roku. Koszt całej rewitalizacji to 122 mln zł. To pokazuje, że nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie dofinansowanie z RPO. Jest to najważniejsza inwestycja kolejowa realizowana przez Polskie Linie Kolejowe ze wsparciem ze strony urzędu marszałkowskiego w naszym województwie" – powiedział członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

Pierwsze prace na trasie powinny rozpocząć się w maju tego roku. W miarę konieczności, na remontowanych odcinkach wprowadzona będzie komunikacja zastępcza. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

edytor: Anna Mackiewicz