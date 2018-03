„Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską co do ewentualnych derogacji w tym zakresie. Pracujemy nad rozwiązaniem kilku kwestii technicznych związanych z tym mechanizmem. Po zakończeniu tych prac będziemy składać wnioski derogacyjne do Brukseli” – powiedział Gruza pytany o wprowadzenie obowiązkowego split payment.

Wyjaśnił, że obowiązkowa podzielona płatność dotyczyłaby obszarów, które Ministerstwo Finansów uznało za narażone na ryzyko wykorzystywania określonych towarów do wyłudzeń VAT. Ministerstwo nie przesądziło jednak ostatecznie, które to obszary.

Pytany o termin wprowadzenia zmian powiedział: „Na razie patrzymy na datę 1 stycznia 2019 r., może na pierwszy kwartał 2019 r.”

Dobrowolny split payment ma wejść w życie 1 lipca tego roku. Zgodnie z zamierzeniami resortu finansów, celem zmian jest walka z wyłudzeniami VAT z użyciem tzw. znikających podatników oraz zwiększenie dochodów podatkowych, pewności działalności gospodarczej i równości zasad konkurencji.

Wprowadzone rozwiązanie opierają się o zmianę technologii w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT.

Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, VAT zaś będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam kwotami. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT poddostawcom - także na specjalne konto - lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa wprowadza system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta. Zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.

