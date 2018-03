Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła w raporcie z 27 marca br. szacunek PKB Polski na 2018 r. do 4,3 proc. z 3,5 proc., a na 2019 r. szacuje 4,0 proc. (ostatnie prognozy z września) - wynika z raportu agencji z 27 marca. Szacunki dla deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w tym roku zrewidowano w dół do 1,8 proc. PKB i 51,6 proc PKB.

"Diagnozy niektórych ekspertów, że polska gospodarka straci w oczach instytucji finansowych i inwestorów, minęły się z prawdą. Dzisiejsza decyzja Moody’s pokazuje, że biznes na świecie widzi, a przede wszystkim docenia polską drogę rozwoju" - ocenił Kwieciński w komentarzu przekazanym PAP.

"Po pierwsze podwyższono prognozę dynamiki wzrostu PKB Polski na 2018 rok do 4,3 proc. z 3,5 proc. Choć nasze założenia budżetowe są nieco bardziej konserwatywne (3,8 proc. - PAP), wszystko wskazuje na to, że prognoza Moody’s się spełni" - podkreślił minister.

Szef resortu inwestycji i rozwoju nie wyklucza, że szacowany przez agencję wzrost polskiego PKB na poziomie 4 proc. w 2019 r. zostanie w kolejnych notowaniach Moody's poprawiony.

"Dane te idą w parze z podpisem Prezydenta pod Konstytucją Biznesu i wynikami badań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, z których dowiadujemy się, że klimat inwestycyjny w naszym kraju firmy spoza Polski oceniają najwyżej od 10 lat. Dobre wieści, które płyną dziś z USA do Polski, nie wpływają w żaden sposób na pracę rządu. Wprost odwrotnie, są one potwierdzeniem, że nasze działania w zakresie gospodarki idą we właściwym kierunku" - uważa minister.

"Polska droga do dobrobytu to nie sen. To wdrażana krok po kroku Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i efekt ciężkiej pracy przedsiębiorców" - podsumował. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz