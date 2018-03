MI zatwierdziło programy inwestycji dla 12 zadań drogowych za łącznie 300 mln zł



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 Programów Inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości ok. 300 mln zł. Inwestycje te będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim, podał resort.

"Zatwierdzone programy dotyczą przygotowania do realizacji odcinka drogi ekspresowej oraz obwodnicy, rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do nacisku 11,5 t/oś oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" - czytamy w komunikacie.

MI podało listę inwestycji z podziałem na województwa:

1) województwo kujawsko-pomorskie:

- rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo - Mąkowarsko. Realizacja: lata 2019-2020.

2) województwo warmińsko-mazurskie:

- rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo - Elbląg. Realizacja: lata 2019-2021.

3) województwo lubuskie:

- budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31, etap I proces przygotowawczy. Realizacja: do 2024 r.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Brójce. Realizacja: lata 2018-2019.

4) województwo opolskie:

- rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiego. Realizacja: lata 2021-2022.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 39 Smarchowice Wielkie - Namysłów. Realizacja: lata 2020-2021.

5) województwo świętokrzyskie:-

- budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce; etap I - proces przygotowawczy. Realizacja: do 2019 r.

6) województwo małopolskie:

- doprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Skawa. Realizacja: 2019 r.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze ekspresowej w miejscowości Pcim. Realizacja: 2019 r.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Grybów. Realizacja: 2018 r.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Siekierczyna. Realizacja: 2019 r.

7) województwo podkarpackie:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Kopki. Realizacja: lata 2018-2019.

(ISBnews)